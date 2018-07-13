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Adnan Oktar'ın malikanesindeki mikrodalga fırınların sırrı ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın suç merkezi haline dönüşen malikanesindeki onlarca mikrodalga fırınının sırrı ortaya çıktı. Suç örgütü mensupları olası bir baskında hard disk ve telefonları mikrodalgada yakmayı planlamış.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:03
Adnan Oktar'ın malikanesindeki mikrodalga fırınların sırrı ortaya çıktı!

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Adnan Oktar ve ekibinden 235 kişinin gözaltına alındığı sırada malikanesinde yapılan aramada ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Malikanenin içinde onlarca mikrodalga fırın, olası operasyonda suç delillerini yok etmek için temin edilmiş.

OLASI OPERASYONDA DELİL YOK ETMEK İÇİN TEMİN EDİLMİŞ

Hürriyet yazarı Nagehan Alçı'nın köşesine taşıdığı operasyonun detayları ile ilgili, "Öğrendiğim ilginç bir detay da operasyonda köşkte ele geçen 10 mikrodalga fırın. 99'daki operasyonun travması ile önlem olarak bu fırınları köşkün çeşitli yerlerine yerleştirmişler. Olası bir operasyonda hard diskleri ve telefonları yakmayı planlıyorlarmış ancak başaramamışlar." bunları yazdı.

"MÜRİDLER PRESTİJİNİ ARTTIRMAK İÇİN OKTAR'A PARA VE KADIN SAĞLIYORMUŞ"

Erkeklerin örgüt içinde yükselmesi için 2 şey gerekiyormuş: Oktar'a para ve kadın sağlamak. Ne kadar çok para ve kadın bulunursa o kadar prestiji artıyormuş müridin.

Kadın bulmak için de herkesin onun için belirlenen mekanlarda çalışması gerekiyormuş. Belli kafeler, kulüpler, alışveriş merkezleri… Buralarda yakışıklı ve zengin müritler 'kız tavlıyor'. Bir ilişkiye başlanıyor, evlenme vaadediliyor, kızın müstehcen görüntüleri kaydediliyor (emniyet 25 örgüt evi tespit etmiş, hepsinde gizli kamera düzeni var). Sonrasında psikolojik ilaçlar verilerek kızlara turnike denen toplu tecavüzler başlıyor. Adnan Oktar'ın karşısına tüm bunları yaşayan kızlar çıkarılıyormuş, yani enkaz haline getirlip ondan sonra 'huzura çıkarılıyorlarmış'.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:03
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