Adnan Oktar'ın kediciklerini 'Fenerbahçe' yaktı! Çarpıcı detay ortaya çıktı

Adnan Oktar Grubu’nun çeşitli zamanlarda tahliye olan üyelerinin de olduğu 15 kişiye yönelik geçen hafta operasyon yapıldı. Gözaltına alınan isimlerden 8’i tutuklandı.

Kimi 30 yılı aşkın bir süredir örgüt içinde olan kişilerden Elif Kıral (53), Aslı Efeoğlu (46), Esra Saraçoğlu (53), Elvan Şahin (52), Berat Kartal (30), Dilşad Kurt (42), Pınar Demir (41), Yusuf Erkan Özoğuz (53) tutuklanmıştı.

8 şüphelinin İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadelerine Halktv.com.tr ulaştı.

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Hem CİMER'e, hem emniyete

Hakimlik kararına göre, anılan operasyonun gerisinde etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği ifadeler ile “Fenerbahçe” kod ismini kullanan bir kişinin CİMER ve emniyete yaptığı ihbar yer aldı.

"Savcı ve hakimler için dosya hazırlanıyor"

Yapılan ihbarda, özetle “Örgüt içeriden talimatla yönetilmeye devam ediyor. Dosyanın savcısı ve mahkeme heyeti ile ilgili dosyalar hazırlanıyor” denildi. Başvuruda örgüt üyesi Mehmet Alp Ünlü’nün, örgütten kopmaya çalışan kişilere engel olmaya çalıştığı öne sürüldü.

Adnan Oktar için "avukat" lobisi

Hakimlik kararında, hakkında tutuklama kararı verilen kişilere yönelik de suçlamalar yer aldı. Buna göre, şüphelilerden Aslı Efeoğlu, Erzurum’da tutuklu bulunan Adnan Oktar’a getirilen avukat kısıtlamasının kaldırılması için lobi çalışması yürüttü. Yine, şüpheli Mine Kalça ise Oktar’ın avukatlığını üstlenecek kişilerin planlamasını ve bu kişilerin ödemesini yaptı. Karara göre, Elif Kıral da Youtube kanalında yaptığı yayınlarda örgüte yönelik yargılamayı etkilemeye çalıştı.

Suçlamaları kabul etmediler

Şüpheliler ise hakimlik sorgusunda, kendilerine yönelik suçlamayı kesin bir dille reddetti. Mine Kalça, kendilerine yönelik ifade veren F. K. İçin “Farklı isimler vererek kendini kurtarmaya çalışıyor” derken Esra Saraçoğlu ise “Örgütsel bir faaliyetim yok” dedi. Aslı Efeoğlu “30 yıllık arkadaşlarımla görüşmem suç teşkil edemez” dedi. Elif Kıral ise Youtube kanalında, uğradığı haksızlıkları gündeme getirmeye çalıştığını kaydetti.

8 kişi tutuklandı

Hakimlik 8 şüpheli hakkında “Suç işlemek amacı ile örgüt kurma’, ‘Örgüt propagandası yapma” ve “Suç örgütüne üye olma” iddiası ile 8 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan isimlerden Aslı Efeoğlu, ünlü sanatçı Şener Şen’in yeğeni, Elif Kıral, bir mobilya firmasının sahibinin kardeşi, Mine Kalça ise Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kuyumcunun kızı. Öte yandan Adnan Oktar Grubunun 110 üyesi ise geçen yıllarda yapılan operasyon sonrası tutuklanmıştı.