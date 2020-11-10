  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adnan Oktar'ın kadınları kendine nasıl bağladığı ortaya çıktı
Gündem

Adnan Oktar'ın kadınları kendine nasıl bağladığı ortaya çıktı

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın kadınları kendine nasıl bağladığı ile alakalı yeni bir mektup ortaya çıktı. Kod adı 'Kelebek' olan Aslınur Alçakakan'ın Adnan Oktar'a yazdığı mektupta, "Daha önce beni korkutacak şeyler söyledin işte, kasetin var iması" ifadeleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:16:00 - 2020-11-10 10:25:59
Adnan Oktar'ın kadınları kendine nasıl bağladığı ortaya çıktı

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yargılanan Adnan Oktar grubuna yönelik 2018'de gerçekleştirilen operasyon sonrası 'Dragos' diye tabir edilen grubun karargâhında 'Kelebek' kod adlı Aslınur Alçakakan'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektuplar ele geçirildi.

Adnan Oktar mektubu kabul etmedi

Laboratuvar ve kriminal incelemelerin ardından mektuptaki yazılar tutuksuz sanık Aslınur Alçakakan'ın el yazısı ile eşleştirildi. Silivri Cezaevi karşısında görülen duruşmada Adnan Oktar'a mahkeme başkanı tarafından mektuplar okundu. Oktar, kriminal tespitlere rağmen mektubu kabul etmedi.

Kaset imasında bulunuyor

Mektupta Alçakakan, Adnan Oktar'a duyduğu aşkı ve sevgiyi anlatırken, Oktar'ın yargılandığı davada konu olan 'Kaset, şantaj' suçlamalarını kanıtlar nitelikte 'Kaset iması' sözü geçiyor.İşte o mektupta yazanlar; "Adnan, senle daha yakın, samimi, dost olmak ve sevgiyi güçlü yaşamak istiyorum. Arada korku-tedirginlik-şüphe kalmamasını istiyorum. Aksi bana zarar veriyor. Sen bir şey dediğinde zoraki değil, daha rahat, sana daha güvenen bir tavrım olmasını istiyorum. Senden günün birinde kötü gelebileceğini düşünmek veya istediğini yapmazsam zarar vereceğini düşünmek beni sıkıyor. Daha önce beni korkutacak şeyler söyledin işte kasetin bir iması."

"Senin beni sevmeni istiyorum"

Aynı tarihlerde yazılmış ve yine Alçakakan'ın el yazısı ile eşleştirilmiş bir diğer mektupta ise "Adnan; arada korku kalmazsa tabi ki seni daha çok severim. Senin de beni sevmeni istiyorum. Beni tehlikeli görüp S. ve annesine aldığın tedbiri bana mı alıyorsun? Bu ihtimal rahatsız edici. Han-ı aşkımı zaten Instagramda & Twitter'da yaptım. 21.000 kişi görmüş" ifadeleri yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAVVA TARAKÇI

GEBERSİN KÖPEK
  • Yanıtla

Tr.

Adam bütün kadınları onla bunla peşkeş çekip,uygunsuz görüntülerle şantaj yapmış.Tek başına değil tabi organize şebeke örgüt...Her yerden adamları bağlamışlar,kimse dokunamamış bu pisliklere...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Dünya

BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Arap ülkelerinin yüz karası BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmad..
Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu
Gündem

Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu

Başkan olursa Türkiye’de hükümetin değişmesi için çaba sarf edeceğini söyleyen Joe Biden'ın seneler önce benzer ifadeleri Bülent Ecevit'e ka..
LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?
Eğitim

LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?

LGS örnek sorular 2021 gündemde binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler öğrenimlerine devam edec..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay