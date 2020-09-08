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Aktüel Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Örgüt elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar'ın, operasyon sabahı, Kandille'deki villasından kaçış görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:56:41 -
Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar'ın, örgüte yönelik operasyonun yapıldığı 11 Temmuz 2018 sabahı Kandilli'deki villasından kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda, basına kapalı yapılan ve sanıkların alınmadığı duruşmada, mağdur ve müştekilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Yargılama sürerken Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018 sabahı yapılan operasyona ilişkin yeni görüntüler basınla paylaşıldı.

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasının güvenlik kamera kayıtlarında, örgüt elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar, örgüt yöneticisi tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer ile bazı sanıkların, operasyonun yapıldığı gün Kandilli'deki villaya polisler gelmeden kısa bir süre önce bir bahçe içindeki merdivenlerden indikleri görülüyor.

Kayıtlarda, ilk olarak sanık İbrahim Seral Köprülü'nün sakin adımlarla telefonda konuşarak merdivenden indiği yer alıyor.

Sanık Köprülü'nün peşi sıra bir başka erkeğin sakin bir şekilde gözden kaybolduğu görülürken, hemen arkasından örgüt elebaşı Adnan Oktar göze çarpıyor. Oktar da sakin adımlarla merdivenlerden iniyor.

Oktar'ın ardından ellerinde çantalar olan kadın şüphelilerin aceleyle merdivenlerden indikleri görülüyor. Örgüt yöneciliğiyle suçlanan sanık Ulviye Didem Ürer'in panik hali ise dikkati çekiyor. Hızlıca merdivenlerden inen bir kadın şüphelinin de elinde genelde evcil hayvanların taşındığı kedi çantası olduğu görülüyor.

Operasyonunun yapıldığı 11 Temmuz 2018'de Kandilli'deki evinde bulunamayan Adnan Oktar'ı, polis ekipleri aynı gün Sarıyer'de bindiği aracın önünü keserek gözaltına almıştı.

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