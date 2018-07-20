0553 313 94 23

Adnan Oktar'ın 'dijital arşivi' ele geçirildi! 14 yaşındaki yetim çocuk...

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen Adnan Oktar örgütünün dijital arşivine polis tarafından ulaşıldı. Ele geçirilen 2 bin 500 telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip oluşturuldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 22:39
Adnan Oktar'ın 'dijital arşivi' ele geçirildi! 14 yaşındaki yetim çocuk...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyon düzenlediği Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili 168 şüpheli tutuklanırken, örgütle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve emniyette tam 13 saat ifade verip kendisine yöneltilen  353 soruya 164 sayfalık ifade ile cevap veren Oktar'ın suçlamaları kabul etmeyip, her şeyin bir komplodan ibaret dediği öğrenildi.

11 Temmuz günü yapıya ait Ümraniye’de bir depoya düzenlenen baskında ele geçirilen yüzlerce hard disk ve dijitalin örgütün arşivi olduğu belirlendi. 2 bin 500 telefonun da bulunduğu bu depoda ele geçirilen malzemeler için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışırken Sarıyer’de gözaltına alınan Adnan Oktar’la ilgili Kandilli’de demirli bir yata da el konulduğu öğrenildi. Adnan Oktar yapısına ait olduğu iddia edilen yatın kaçış için bekletildiği ancak kullanılamadığı öne sürüldü.

Polisin örgüte ait el koyduğu malzemeler arasında, kediciklerin resimlerinin de bulunduğu tabloların sırrı çözüldü. Oktar’ın o resimleri yarıda bıraktığı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki arkadaşlarına yaptırdığı tespit edildi.

Öte yandan yapılanmanın 14 yaşındaki bir erkek çocuğu da mağdur ettiği ortaya çıktı.. Emniyete ifade veren  L.'nin "O tarihte 14 yaşındaydım. Yetim olduğum için mal varlıklarıma el konulmasının dinen sakıncalı olacağını düşünen Adnan Oktar, yetimlik durumumum ortadan kalkması için beni Turnike sistemindeki 26 yaşındaki kadınla ilişkiye soktu ve ilişki sonrasında o kadınla evlendim. Evlendikten sonrada artık mallarını vermende bir sakınca yok diyerek mallarımı elimden aldı" şeklinde ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yine Oktar'ın ve yapı içerisinde bulunan şahısların hesaplarından 1.5 milyon lira değerinde döviz ve nakit çıktığı ve hesapların bloke edildiği öğrenilen bilgiler arasında.

ÇELİK KASALARDAN YÜZLERCE DOLAR ÇIKTI

Emniyetten aramalara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde aralarında uzun namlulu silahlarında olduğu tabancalar bulunuyor. Ayrıca bu silahlara ait yüzlerce mermi ve fişeklerde ele geçirildi. Öte yandan aramalarda bulunan çelik kasaların içinde yüzlerce Amerikan Doları bulundu. Aramalarda duvarlara asılı halde onlarca tablonun yanı sıra aralarında saat ve tesbihlerin de olduğu eşyalar da bulundu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 22:39
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Adnan Oktar örgütü
  4. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'dan dehşet! Ölüler ve yaralılar var
    1. Aydın'dan dehşet! Ölüler ve yaralılar..
    2. SGK'dan emekli maaşlarıyla ilgili..
    3. Teröre arka çıkan Nesrin Nas..
    4. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz..
    5. SGK'dan emeklileri sevindiren açıklama
    6. Adnan Oktar'ın 'dijital arşivi' ele..
    7. Emre Akbaba Galatasaray'a gelecek mi?..
    8. Trabzonspor, yıldız oyuncuyla anlaştı
    9. Quaresma bombası patladı!
    10. Rusya'dan yeni füze denemesi
    11. İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi..
    12. Bakan Mustafa Varank ilk ziyareti..
    13. Birçok ülkeye 15 Temmuz operasyonu!..
    14. Sosyal Fobi (Anksiyete Bozukluğu)..
    15. Saç dökülmesi ile ilgili bilmeniz..
    16. Cilt lekelerine doğal çözüm
    17. MİT operasyonları korkuttu! FETÖ’cü..
    18. Çocuklarda teknoloji yaşı
    19. Demirhindinin faydaları nelerdir?
    20. Canlı yayında resmen açıkladı! Yıldız..
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri