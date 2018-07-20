Adnan Oktar'ın 'dijital arşivi' ele geçirildi! 14 yaşındaki yetim çocuk...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyon düzenlediği Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili 168 şüpheli tutuklanırken, örgütle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve emniyette tam 13 saat ifade verip kendisine yöneltilen 353 soruya 164 sayfalık ifade ile cevap veren Oktar'ın suçlamaları kabul etmeyip, her şeyin bir komplodan ibaret dediği öğrenildi.

11 Temmuz günü yapıya ait Ümraniye’de bir depoya düzenlenen baskında ele geçirilen yüzlerce hard disk ve dijitalin örgütün arşivi olduğu belirlendi. 2 bin 500 telefonun da bulunduğu bu depoda ele geçirilen malzemeler için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışırken Sarıyer’de gözaltına alınan Adnan Oktar’la ilgili Kandilli’de demirli bir yata da el konulduğu öğrenildi. Adnan Oktar yapısına ait olduğu iddia edilen yatın kaçış için bekletildiği ancak kullanılamadığı öne sürüldü.

Polisin örgüte ait el koyduğu malzemeler arasında, kediciklerin resimlerinin de bulunduğu tabloların sırrı çözüldü. Oktar’ın o resimleri yarıda bıraktığı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki arkadaşlarına yaptırdığı tespit edildi.

Öte yandan yapılanmanın 14 yaşındaki bir erkek çocuğu da mağdur ettiği ortaya çıktı.. Emniyete ifade veren L.'nin "O tarihte 14 yaşındaydım. Yetim olduğum için mal varlıklarıma el konulmasının dinen sakıncalı olacağını düşünen Adnan Oktar, yetimlik durumumum ortadan kalkması için beni Turnike sistemindeki 26 yaşındaki kadınla ilişkiye soktu ve ilişki sonrasında o kadınla evlendim. Evlendikten sonrada artık mallarını vermende bir sakınca yok diyerek mallarımı elimden aldı" şeklinde ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yine Oktar'ın ve yapı içerisinde bulunan şahısların hesaplarından 1.5 milyon lira değerinde döviz ve nakit çıktığı ve hesapların bloke edildiği öğrenilen bilgiler arasında.

ÇELİK KASALARDAN YÜZLERCE DOLAR ÇIKTI

Emniyetten aramalara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde aralarında uzun namlulu silahlarında olduğu tabancalar bulunuyor. Ayrıca bu silahlara ait yüzlerce mermi ve fişeklerde ele geçirildi. Öte yandan aramalarda bulunan çelik kasaların içinde yüzlerce Amerikan Doları bulundu. Aramalarda duvarlara asılı halde onlarca tablonun yanı sıra aralarında saat ve tesbihlerin de olduğu eşyalar da bulundu.