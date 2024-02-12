Adnan Oktar’ın adını duyan geri çevirmiş! Herkes sustu Akit susmadı

yeniakit.com.tr

140Journos’un Ekim ayında yayınladığı “kedicik” belgeselinin ikinci bölümü olan “adnan” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Gurbetçi bir baba olan Elvan Koçak’ın reşit olmayan iki kızı Şeyma ve Büşra’yı ve de boşandığı eski eşi Gülperi Koçak’ı Adnan Oktar suç örgütünden kurtarmaya çalışırken yaşadığı çaresizliği konu alan belgesel gündemde geniş yankı uyandırdı.

Belgeselin en dikkat çekici bölümlerinden biriyse, mağdur baba Elvan Koçak’ın kızlarını kurtarmak için medya organlarından yardım istediğini anlattığı bölüm oldu.

Herkes sustu, Akit susmadı

Elvan Koçak, Adnan Oktar’ın ismini duyan gazetelerin kendisiyle görüşmeyi reddettiğini söyledi. Ancak bir gazete kendisiyle görüşmek için iletişime geçmişti; Akit!..

Akit TV, Elvan Koçak ile ilk röportajı gerçekleştirmişti. Söz konusu belgeselde, herkesin Koçak’a yüz çevirdiği bir dönemde Akit’in kendisiyle iletişime geçtiği ve Oktar örgütüne karşı ilk yayını yaptığı vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şarlatan Adnan’a karşı harekete geçen ilk medya grubu

Kurulduğu günden bu yana inananların yüz akı olan ve her kim olursa olsun her daim mazlumdan yana tavır takınıp zalimin karşısında duran Akit’in, şarlatan Adnan ve suç örgütüne karşı harekete geçen ilk büyük medya grubu olduğu belgeselde de dile getirilmiş oldu.

{relation id:1822706 slug:'adnan-oktari-aklamaya-calisan-hakim-ve-savcilar-yargilanacak'}