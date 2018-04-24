Adnan Oktar'ı rezil eden ses kaydı! 'Dangalaklığı bırak'
Din istismarcısı Adnan Oktar'ı rezil edecek ses kaydı ortaya çıktı. Söz konusu kayıtta Oktar, kendisine fikir veren kadınlardan birine, "Dangalaklığı bırak, bana akıl vermeye kalkma" diyerek azarlıyor.24 Nisan 2018 Salı 14:13
Sözde ‘sevgi öğretmeni’ olarak lanse edilen din istismarcısı Adnan Oktar’ı rezil edecek ses kaydı ortaya çıktı.
Söz konusu ses kaydında erkek sözde müritlerini eleştiren Oktar, kedicik diye adlandırılan köle kadınlardan birinin tavsiyesi üzerine sinirlenerek kadını azarlamaya başlıyor.
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