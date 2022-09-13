Adnan Oktar'dan şok iddia! Hadi canım sen de

Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında duruşma bugüne ertelendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada sanıkların talepleri ve tutukluluğuna ilişkin diyecekleri soruldu.

Yargılandıkları davanın klasik bir dava olmadığını belirten Oktar, "Derin devletin bize karşı gösterdiği bir eylem. Türkiye'nin baş belası derin devlet. Adnan Menderes'i asan onlardır. Ecevit'e suikast yapmaya kalktılar. Polis ve adli yapılanma içinde de yapılanıyorlar. Yurt dışında da yapılanıyorlar. İngilizlerin derin devleti tarafından yürütülüyorlar. Üzerinde güneş batmayan ülke denmesinin sebebi bu." dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren Müge Ö.'nün beyanlarına karşı konuşan Oktar, suçlamaları kabul etmedi.

Üzerine atılı iddialara şaşırdığını söyleyen Oktar, Müge Ö.'nün kendisiyle olan fotoğraflarına değinerek, "Aşkla tutkuyla bana bağlılar. Onu yönlendirmişler. Kendi halinde temiz kalpli bir insan." ifadelerini kullandı.

Oktar, çok güçlü ve kuvvetli bir insan olduğunu anlatarak, "Kadına öyle vursam çok ağır bir durum meydana gelir Allah esirgesin. Benim özelliğim şefkat. Asıl dertleri benim. Bir suikastı beceremediler, beceremezler de." dedi.

Örgüt üyelerine oy kullandırmadığı iddiasına yönelik Oktar, "Sağ kesimin iktidara gelmesi benim işime gelir. Neden oy kullandırtmayayım? Milliyetçiyim, Turancıyım aksi zaten benim ideolojime karşı." diye konuştu.

Oktar, "Cezaevi bana cennete döndü. İstediğiniz kadar yatarım. Vatan, millet sağ olsun. Şefkatli, merhametli, sevgi dolu bir insanım." ifadelerini kullandı.

Cezaevinde kendisine uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasını talep eden Oktar, kaldırıldığı takdirde mahkemeye önemli deliller sunacağını öne sürdü.

Davanın müştekisi Serra Muhammed Valipour'un beyanlarına karşı da konuşan Oktar, "Tek fotoğraf çekilmek istedi, annesini de çağırdım. İkisini de tuttum ellerinden, çektirdim fotoğraf. Küçük kızdan şehvet duyan ahlaksız ve alçaktır. Onlar melek gibi varlık. Bir adam onlardan tahrik oluyorsa sapıktır. Annesi boş yere tutuklandı." dedi.

Duruşmada, sanıkların bir kısmının da talepleri alındı.

Mahkeme heyeti, sanıkların taleplerinin alınmasına devam etmek üzere duruşmayı bugüne erteledi.