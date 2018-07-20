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Adnan Oktar'a bir şok daha! Tam bir kamyon arşiv ele geçirildi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'a bir şok daha! Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda Ümraniye’de bir deponun basıldığı ve örgütün dijital arşivinin ele geçtiği bildirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:15
Adnan Oktar'a bir şok daha! Tam bir kamyon arşiv ele geçirildi

2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğünde özel bir ekip oluşturuldu. Bir kamyona yüklenerek Emniyete getirilen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün tüm yönleriyle deşifre edileceği belirtildi. Ev ve işyerlerinden ele geçen dijital malzemelerinde aynı ekip tarafından incelendiği kaydedildi.

KANDİLLİ'DEKİ YATA DA EL KONDU

Adnan Oktar’ın kullandığı ve Kandilli’de demirli olan yata da el konulduğu bildirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden terk olan Adnan Oktar’ın kediciklerin yağlı boya nü resimlerini tanıdığı ressamlara yaptırdığı, daha sonra resimleri kendi yaptığını söylediği ortaya çıktı. Adnan Oktar’ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza benzetmek için kediciklere estetik yaptırdığının bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Adnan Oktar’ın polisin operasyon yapma ihtimalini değerlendirerek aylar önce örgüt üyelerine gözaltına alındıklarında ne yapacaklarını, nasıl ifade vereceklerinin eğitimini verdirdiği, ifadelerdeki inkar benzerliğinin de bundan kaynaklandığı belirlendi. İtirafçı olan örgüt üyeleri eğitimin ayrıntılı olarak verildiğini söyledikleri belirtildi. Adnan Oktar Emniyette 13 saat süren ifadesinde 353 soru yöneltildiği, ifadenin 164 sayfa tuttuğu, hakkındaki iddiaları tümüyle reddettiği öne sürüldü. Operasyonda 187 kişi gözaltına alınmış, 168 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında örgüte bilgi aktaran bir polis ve mübaşirinde bulunduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:15
  1. Adnan Oktar
  2. Operasyon
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