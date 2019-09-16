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Adnan Oktar, yarın hakim karşına çıkacak

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında, aralarında örgüt elebaşısı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına yarın Silivri'de başlanacak- Oktar hakkında ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçu da dahil toplam 22 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 26 mağdur ve aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 müşteki yer alıyor

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:11
Adnan Oktar, yarın hakim karşına çıkacak

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 215 sanık ile 11 müşteki-sanığın yargılanmasına, yarın Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda başlanacak.

Dosyada, 33 sanığın yanı sıra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 24 sanık olmak üzere 57 sanık hakkında adli kontrol kararları bulunuyor.

Daha önce tek heyet olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dava ile Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin aralarında Osman Kavala'nın bulunduğu 16 sanığın yargılandığı dosya için ikinci bir heyet oluşturuldu.

İlk heyet, mahkemedeki diğer dosyalara bakmaya devam edecek.

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik aldığı tensip kararı doğrultusunda, 1 Kasım'a kadar belirli aralıklarla duruşmaların yapılmasına ve gerekli güvenlik önlemlerin alınmasıyla sanıkların duruşmalarda hazır bulundurulması için tebligatların çıkarılmasına karar vermişti.

Davaya bakacak heyetin, geçen hafta Silivri'ye giderek gerekli incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Silivri'de yarın görülecek davada, 167 tutuklu sanığın savunmasının alınmasıyla başlanması bekleniyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 mağdur kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı mal varlığı bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşısı Adnan Oktar hakkında ise ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'', ''Eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''Eziyet etme'', ''Şantaj'', ''Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''Dolandırıcılık'', ''3628 Sayılı Kanuna Muhalefet'', ''Hakaret'', ''Tehdit'', ''Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek'', ''Suçluyu kayırma'' ve ''Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ise sadece ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında ise benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:11
  1. Adnan Oktar hakim karşına çıkıyor

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