Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı ismi yakalandı

Adnan Oktar örgütü soruşturmasında 3 numaralı isim olarak adı geçen Altuğ Müştak Berker yakalandı.

Adnan Oktar'a en yakın isimlerden Altuğ Müştak Berker, Bodrum'da yakalandı. Tarkan Yavaş'tan sonra örgütün 3 numaralı ismi olarak adı geçen Berker'in Temmuz ayındaki operasyondan bu yana Bodrum'da gizlendiği öğrenildi. Örgüte kadın temininde görevli olduğu iddia edilen Altuğ Müştak Berker'in İstanbul'a getirileceği belirtiliyor.

Bodrum Emniyetinin titiz çalışması

Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışma sonucu,Adnan oktar suç örgütünün önemli yöneticilerinden FETÖ ve örgütün lobi imamı olan kaçak firari Altuğ Müştak Berker öğleden sonra operasyonla yakalandı. Altuğ Müştak Berker nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği, FETÖ ile bağlantı başta olmak üzere çeşitli suçlardan, 2018 Temmuz ayından beri aranmaktaydı. Altuğ Müştak Berker yakalandığında, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşıldı.

168 kişi tutuklandı, 35 kişi itirafçı oldu

Geçtiğimiz yıl Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda 168 kişi tutuklanmıştı. Aradan geçen yaklaşık 7 aylık dönemde 35 kişi etkin pişmanlık yasasından yararlanarark itirafçı olurken 200'e yakın şikayetçinin olduğu belirtiliyor. Örgüt içinde 4 önemli ismin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için dilekçe verdiği öğrenildi.

Yargılama bu yıl sonunda başlayacak

18 küçük yaşta kız çocuğuna cinsel taciz, kara para aklama, turnike sistemi, köleleştirme ve uluslararası ajanlık suçlamaları başta olmak üzere 31 suçlamadan tutuklanan Adnan Oktar örgütü davasının 2019 yılı sonunda başlaması bekleniyor.