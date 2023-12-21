Adnan Oktar Suç Örgütü'ne tahliye kararı veren hakim ve savcıya büyük şok!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Güz Kararnamesini tamamladı. Bu sabah toplanan HSK 1. Daire çalışmalarını tamamladı.

Saat 11.00’da başlayan toplantı, 15.30 sularında bitti.

Kararname kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan kürsüye atanacak 178 hakim ve savcı ile mazereti bulunan 150’ye yakın yargı mensubunun talepleri karar bağlandı.

Edinilen ilk bilgilere göre İstanbul, İstanbul Anadolu, Ankara ya da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda herhangi bir değişime gidilmedi. Tüm bu başsavcılar aynı görevlerine devam edecek.

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü’nün görev yeri değişti. Kökçü’nün Erzurum BAM Savcısı olarak atandığı öğrenildi.

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Adnan Oktar Örgütü'ne tahliye kararı veren hakim ve savcıya şok!

Adnan Oktar örgütü davasında sanıklara tahliye kararı vererek kamuoyun tepkisini çeken İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Reyhan Yaman ve eşi Başsavcı Önder Yaman görevlerinden alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman Bakırköy Adliyesi’ne düz savcı olarak atandı. Eşi Reyhan Yaman da aynı adliyeye düz hakim olarak atandı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan İstanbul Başsavcı Vekili yapıldı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı, Ceyhan Başsavcısı ile yer değişti.

Bir avukatın odasında fotoğraf çektirmesi ile gündeme gelen ve büyük tartışmalara sebep olan Cumhuriyet Savcısı da başka bir ile görevlendirildi.