Adnan Oktar suç örgütünden skandal propaganda! ‘Mehdi’ tutuklandı depremler başladı iması

Adnan Oktar suç örgütü destekçileri sosyal medyada yine kirli propaganda başlattı. Suç örgütü destekçileri Adnan Oktar’ın tutuklanmasıyla depremlerin arttığını öne sürdü. Sosyal medyada özellikle ‘Depremler Mehdi Habercisi’ hashtagi ile son dönemlerde Türkiye’de meydana gelen depremler fırsat bilinerek skandal imalarda bulunuldu.

Ayrıca şarlatan Adnan Oktar destekçileri sure ve ayetleri de kullandı.

İşte o skandal ifadeler:

1999'da 17 ağustos ve 12 Kasım depremlerinin manidar zamanlaması... Günümüzde Adnan Oktar mahkemeleri ile ilk defa olan 2019 Silivri depremi. Şimdi aranın ardından mahkemenin başlamasıyla başlayan depremler...

Allah yarattığı yerel depremlerle adaleti hatırlatıyor. Ayrıca mahkemelerimiz başladığında başlayan ve durduğunda duran depremler de çok manidar.

Adnan Oktar'a yapılan operasyonlar sırasında depremlerin artması çok manidar.