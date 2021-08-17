Adnan Oktar suç örgütü harekete geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'deccal' diyerek saldırdılar

Adnan Oktar Suç Örgütü davası geçtiğimiz ay sonuçlanmıştı. 78 örgüt üyesi ceza alırken örgüt lideri Adnan Oktar 1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sosyal medya üzerinden insanlara korku salan örgütün firari sanıkları bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Bu saldırılar üzerinde örgütün medya imamı firari sanık İbrahim Seral Köprülü ve örgüt lideri Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Adnan Oktar suç örgütü davası sonuçlanmasına rağmen örgütün firari sanıkları rahat durmuyor. Sosyal medya üzerinden insanları tehdit etmeye devam eden firari sanıklar bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. “Süfyan Çıktı Bela Yayıldı” hastagi ile sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan firari örgüt üyeleri, Twitter kulanıcılarının tepkisine neden oldu. Uğur Şahin’in vekili Avukat Eser Çömlekçioğlu’nun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusunda örgütün medya imamı firari sanık İbrahim Seral Köprülü ve örgüt lideri Adnan Oktar’dan şikayetçi olundu. Şikayet dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan binlerce paylaşımdan bazı örneklere yer verildi.

Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Şüpheli kişi Adnan OKTAR’ ın talimatıyla ve firari sanık İbrahim Seral KÖPRÜLÜ’ nün eylemleri organizesi ile Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün sempatizanları tarafından sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alacak şekilde “Süfyan Çıktı Bela Yayıldı” hashtagı başlatarak hakaret eyleminde bulunması ve suç örgütü övücülüğü gerçekleştirilmesi nedeniyle soruşturma başlatılması ve tespit edilen şüpheliler hakkında kamu davası açılması talebimizdir.

Talimatlar cezaevinden geliyor

Kovuşturmanın başladığı tarihten bu yana örgütün firari ve sempatizan yapılanmaları organize şekilde hareket ederek “örgüt lideri ve yöneticilerinin moral motivasyonu, örgüt faaliyetlerinin devamı, mağdur ve müştekilerin tehdit edilip şikayetlerini geri çekmeleri, kamu görevlilerinin ve mahkemenin baskılanarak görevlerini yerine getirmelerini engellemek amacıyla her gün binlerce paylaşım yapılmıştır. Söz konusu paylaşımlar örgüt liderinin cezaevinden verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun baskı altına alınması ve manipüle edilmesi amacını da taşıyan ve örgüt menfaat ve suçlarının devamını sağlayan bir nevi silah niteliğindeki söz konusu paylaşımlar yoğunluklu olarak Twitter ve İnstagram sosyal medya kuruluşları üzerinden servis edilmektedir. İş bu ihbara konu “Süfyan Çıktı Bela Yayıldı” – “Sellerin Ardındaki Sır” hashtagı ile suni gündem oluşturmak, islam dinine karşı dezerformasyon yapmak ve örgüte karşı operasyonu düzenleyen- mücadele eden Cumhurbaşkanımızı hedef olarak ortaya koymakta-itibar suikasti yapmakta, kamuoyu nezdinde manipülasyona sebebiyet vermektedir.

Talimat Adnan Oktar'dan, Paylaşımlar Seral Köprülü'den

Ekte ekran görüntüleri verilen “bot hesap” olarak tabir edilen sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar firari sanık İbrahim Seral KÖPRÜLÜ ve hükümlü sanık Adnan OKTAR tarafından yönetilmektedir. İş bu paylaşımlar örgütün önem verdiği eylemlerden biri olan “trend topic” faaliyeti olarak önceden organize edilen resim- caps ve hedef şahsa yönelik paylaşım yapmaktadır.

Cumhurbaşkanı'na açık hakaret

Tüm bunlar doğrultusunda; yukarıda bahsi geçen eylemlerin kamuoyunu ilgilendirmesi, çeşitli kişilere karşı suç teşkil etmesi nedenleriyle şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın yapılarak ilgili kişiler hakkında soruşturma aşamasında söz konusu suçu işlemesine aracı olan kişilerin de tespit edilmesi amacıyla iş bu ihbarda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 Sayılı Yasa, 7253 Sayılı yasa, TCK, CMK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER: İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/313 E. Sayılı Dosyası, Sosyal medya paylaşımları, ekran görüntüleri, bilirkişi, tanık ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda ayrıntısı ile arz ve izah edilen sebeplerle; Sayın savcılığınıza sunmuş olduğumuz paylaşımlar dayanak alınarak, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesini arz ve talep ederiz.

Şikayet/ İhbar Eden Uğur ŞAHİN Vekili

Av. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU

Deliller ise şu şekilde sunuldu:

50’den fazla firari sanık var! Tweetler ağırlıklı olarak BAE'den atıldı

Adnan Oktar Suç Örgütü davası sonuçlanmasına rağmen yurtdışında ve yurtiçinde 50’den fazla firari sanık bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Romanya, ABD ve Rusya’da yaşayan firari sanıkların pasaportlarının iptal edildiği ve Türkiye’ye iadesinin istendiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Tweet’lerin ise ağırlıklı olarak Dubai’den yapıldığı öğrenildi.