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Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme!

Adnan Oktar örgütü adına sosyal medyada çalışmalar yürüttüğü öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:12
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme!

Adnan Oktar örgütü adına sosyal medyada faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar örgütü adına sosyal medyada faaliyet göstererek iftira ve hakaret içerikli siteler yapıp örgüte destek olmaya çalıştığı tespit edilen Orkun D.D. gözaltına alındı.

Babası, büyükannesi, eski avukatının yanı sıra İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli hakim ve bir savcı hakkında internette sahte haberler paylaştığı tespit edilen Orkun D.D.’nin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:12
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

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  • hercaihercai1 sa önce
    Yavsak yakalandi! Dahasi yok!

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