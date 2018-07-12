Adnan Oktar şizofren raporu alırsa ne olur? İşte cevabı!

Adnan Oktar, ve 234 müridine yapılan operasyonla 170 kişi önceki gün gözaltına alındı. Hakkında 30 ayrı suçlama nedeniyle gözaltına alınan Oktar’ın 6 hastaneden “paranoid şizofren” hastası olduğuna dair rapor olduğu ve bu nedenle tutuklanamayacağı iddia edildi.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Oktar’ın tutuklanıp tutuklanmayacağını ve hakkında daha önce verilen raporların geçerli olup olmayacağını uzun yıllar Yargıtay üyesi olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ceza hukukçusu Kubilay Taşdemir’e sordu.

Soru: Paranoid şizofren olduğunu iddia eden biri, Adnan Oktar’ın işlediği iddia edilen suçları işlerse ve Adli Tıp Kurumu “Şizofren” raporu verirse yargılaması nasıl yapılır?

Kubilay Taşdemir: O durumda Mahkeme Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesini uygulayacak. Akıl hastanesine sevk edecek. Hastanede gözlem altına alınacak. Testler uygulayacak. Sonra, Oktar’ın akıl hastası olduğuna karar verilirse, cezai ehliyeti yoksa ceza almaz. Hastane de gözlem altına alacak. Denetim altına alınacak. Sonraki sürece hastane karar verecek.

Soru: Aynı suçları ileride yine işlerse ne olacak?

Kubilay Taşdemir: Yine aynı prosedür izlenecek.

Soru: Adnan Oktar, kendisine hakaret pek çok kişiye ceza ve tazminat davaları açtı bu süre içerisinde. Akli dengesi yerinde olmayanlar dava açabiliyor mu?

Kubilay Taşdemir: Cezai ehliyeti olmayanlar, kendilerine karşı işlenen suçlara karşı dava açabiliyor.