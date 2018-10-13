0553 313 94 23

Adnan Oktar şimdi yandı! En yakın adamı itirafçı oldu

Polis tarafından düzenlenen dev operasyonla tutuklanan Adnan Oktar’ın 30 yıldır en yakınındaki isimlerden biri olan Serdar Dayanık, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak itirafçı oldu. 90 sayfa ifade veren Serdar Dayanık’ın suç örgütünü çökertecek yeni itiraflarda bulunduğu bildirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:59
Adnan Oktar şimdi yandı! En yakın adamı itirafçı oldu

Kendisi ve yapılanmasına düzenlenen dev operasyonla tutuklanan şarlatan Adnan Oktar'ın 30 yıldır en yakınında bulunan Serdar Dayanık, itirafçı oldu. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 90 sayfa itirafta bulunan Serdar Dayanık 1987 yılından bu yana Adnan Oktar yapılanması içerisinde olduğunu ve büyük miktarda maddi yardımda bulunduğunu söyledi.

30 yıldır Adnan Oktar'ın müridi olduğunu belirten Serdar Dayanık, yapılanmaya maddi yardımda bulunan 1000 kişilik sempatizan grubu yönettiğini anlattı. Anadolu'da ve Avrupa'da faaliyet gösteren bu sempatizan grubun para ve sömürü kaynağı olduğunun altını çizdi.

3 önemli isim daha başvurdu

Örgüt içerisindeki cinsel istismar, yaşı küçük kız çocukları, turnike sistemi, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık konularında çarpıcı itiraflarda bulunan Serdar Dayanık İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Serdar Dayanık'ın ardından 3 önemli ismin daha itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:59
  1. İzmir
  2. Adnan Oktar
  3. Adnan Oktar suç örgütü
  4. Serdar Dayanık
  5. en yakın adamı
  6. itirafçı oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücülere havadan ceza geldi
    1. Sürücülere havadan ceza geldi
    2. TEI, PD170 motorunu Baykar AŞ’ye..
    3. MHP'den 3 kanun teklifi: Bu ücretler..
    4. 8 ayda 7 milyar dolar yabancı yatırım..
    5. CHP Esenyurt belediye başkan aday..
    6. İçişleri Bakanlığı 574 düzensiz..
    7. İstanbul'dan FETÖ'nün izleri..
    8. Trabzon maçı öncesi Mehmet Özdilek'ten..
    9. ‘Merkez Bankası bütün araçları..
    10. Dünyanın en yaşlı göçmeni!
    11. Ankara'da otomobil takla attı: 4 kişi..
    12. İsmail Kahraman'dan Brunson yorumu:..
    13. Dev yatırım açılış için gün sayıyor
    14. Adnan Oktarcı Serdar Dayanık tahliye..
    15. Donald Trump’tan açıklama 'Türkiye’yle..
    16. Hainlerin içlerine sızması korucuları..
    17. İstanbul'da 90 sokağın adı değiştirildi
    18. Kreş desteği nasıl alınır?
    19. Khabib Nurmagomedov'den Galatasaray'a..
    20. Bayram Şenocak: Daha güçlü bir..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?