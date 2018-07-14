Adnan Oktar serbest mi kalacak?

Türkiye Adnan Oktar karanlık suç örgütüne yapılan operasyonu konuşurken, gözaltına alınan 62 yaşındaki örgüt lideri Adnan Oktar ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olduğunu, 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporunun olduğunu söyledi. Gözaltı kararı bulunan 235 kişiden 192’si yakalandı.

Adnan Oktar suç örgütüne cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, tehdit, şantaj, iftira ve inanç istismarı gibi 34 farklı suçlama yapılıyor. Ayrıca Adnan Oktar suç örgütünün, İsrail için siyasi ve askeri casusluk yaptığı da belirtiliyor. Adnan Oktar’ın İsrail Başbakanı Netenyahu ve MOSSAD yöneticileri ile yakın ilikiler içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Örgüte yönelik operasyonlarda son durum ise, 235 şüpheliden 192'si yakalandı. 43 şüpheli aranıyor. Soruşturmada mağdur sayısı 82'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın ilk ifadesinde ne söylediği merak konusuydu. Adnan Oktar ilk ifadeinde "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi. Bazı iddialara göre, Adnan Oktar deli raporlarını kullanarak serbest kalacağını dile getiriliyordu. Oktar'ın deli değilim ifadesi Oktar'ın ağır bir ceza almasını bekleyen milyonlarca vatandaşı sevindirdi.