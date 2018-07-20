Adnan Oktar, Selahattin Demirtaş'ın cezaevi arkadaşı oldu

Suç çetesi lideri Adnan Oktar, tutuklanmasının ardından cezaevine sevk edildi. Adnan Oktar'ın cezaevi arkadaşları ise tanıdık isimler. Oktar'a cezaevinde PKK terörüne sırtını dayayan Selahattin Demirtaş, arkadaşlık edecek.

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Adnan Oktar’ın Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi.

SELO ÇALAR ADNAN OYNAR

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Adnan Oktar’ın Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Edirne F tipi cezaevinde kamuoyunun yakından bildiği isimler var. İbrahim Tatlıses saldırısının faili Abdullah Uçmak, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Edirne’de yakalanan Yunan askerleri de kalıyor...