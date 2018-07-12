Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince dün yapılan operasyon ile gözaltına alınan Adnan Oktar, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane önünde vatandaşlar Oktar’a tepki gösterdi.12 Temmuz 2018 Perşembe 18:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Dün eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Hastane girişinde hakkındaki iddialar sorulan Oktar, ‘yalan’ demekle yetindi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Bu sırada hastane bahçesinde bulunan vatandaşlar Oktar’a tepki gösterdi.
Vatandaşların ‘O kadar insanın kanına girdin’ şeklinde sözlerle tepki gösterdiği Oktar, herhangi bir şey demeden polis aracına bindi.
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