Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi
Adnan Oktar örgütünün deşifre olmamak için telefondan şifreli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre şifreli konuşmalarda iğrenç detaylar var.20 Temmuz 2018 Cuma 19:02
Adnan Oktar örgütüne düzenlenen operasyonda mide bulandıran detaylara bir yenisi daha eklendi... Örgütün deşifre olmamak için telefondan şifreli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre şifreli konuşmalarda iğrenç detaylar var.
İŞTE ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜN ŞİFRELİ KONUŞMALARI
Ailem çağırıyor:Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı: Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Dondurma yedik: Mağdur kızla … yaptık
10 kilo et geldi: 10 bin tl örgüte para geldi
100 kilo toprak geldi: 100 bın tl çek geldi
Arkasından dedikodu yaptık: Mağdur kızla… yaptık.
Dragos'da buluşalım:Adnan Oktar'ın evinde buluşalım.
Hep beraber yemek yedik: Grup …. yaptık
Yemek midesini bozdu: Mağdur grup …. yapmadı
Telefonla konuştunuz mu?: Mağdur kızı kaydettiniz mi?
Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın:Adnan Oktar'a kız getiren müridin verdiği haber
Arkadaşımın paltosu yok: Kızın Adnan Oktar'a sunulmaya hazır olması
Polis yaklaşık 400 kelime ve cümleden oluşan bu şifreli konuşmayı çözümleyerek soruşturma dosyasına sundu.
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