Adnan Oktar operasyonunda polisimizi çelik yelek kurtardı!
Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kim olduğu ortaya çıktı. Operasyon sırasında polise ateş açtığı iddia edilen Mert Sucu adlı şahıs kediciklerin özel işlerinden ve finanstan sorumlu olduğu öne sürüldü. Sucu'nun Adnan Oktar’ın yayın yaptığı A9 TV’nin de eski sahibi olduğu da belirtiliyor. Operasyon sırasında Özel Harekat Polisi çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü.14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:31
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki görkemli villasında Özel Harekat Polisi'ne ateş eden kişinin örgüt üyesi Mert Sucu olduğu iddia edildi. Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu'nun Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor.
POLİSİ ÇELİK YELEK KURTARDI
Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı. Özel Harekat Polisi çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü.
SÖZDE ASLAN!
Adnan Oktar'ın göz önünde bulunan kadın müritlerine "kedicik" erkek müritlerine de "aslan" dediği biliniyor. Örgüt içinde Mert Sucu için de Adnan Oktar'ın Aslanı ifadesi kullanılıyor
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