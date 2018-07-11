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Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken detay!

Ailesinden kopardığı genç kızları sapkın emellerine alet eden Adnan oktar'a sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Oktar'ın kapının önünde polisi görünce Sarıyer'e kadar kaçtığı öğrenildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:15
Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken detay!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktarsuç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

POLİSİ GÖRÜNCE SARIYER'E KADAR KAÇTI

Kendisini gözaltına almaya gelen polisi Çengelköy'deki evinin kapısında görünce özel arabasıyla Sarıyer'e kadar kaçan ve orada yakalanıp gözaltına alınan Oktar ve cemaatine yönelik olarak yöneltilen "askeri casusluk" suçlamasının ise Türkiye'ye dair gizli belge ve bilgilerin İsrail İstihbarat örgütü MOSSAD üzerinden İsrail'e yapıldığı iddia ediliyor..

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:15
  1. İstanbul
  2. adnan oktar

YORUM YAZ

  • HALOVEYTHALOVEYT15 dk önce
    NE .... OKTAR SIMDI OLDUN B.KTAR SURATATINA BIR BAKSAN ESEK BILE DAHA SURATLI GAVAT NE POLISI GÖRÜNCE KIC CIVATALARIN GEVSEDI KORKU BOKU SELANIK SENIN GIBILERI DISARIDAN BAKILINCA OHA FAKAT ICERIDEN BIR MAYMUNCUK KADARCESARETIN YOK NAMERT ...
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