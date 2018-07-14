Adnan Oktar ilk ifadesinde ne dedi?

Türkiye Adnan Oktar karanlık suç örgütüne yapılan operasyonu konuşurken, gözaltına alınan 62 yaşındaki örgüt lideri Adnan Oktar ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olduğunu, 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporunun olduğunu söyledi. Gözaltı kararı bulunan 235 kişiden 192’si yakalandı.

Adnan Oktar suç örgütüne cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, tehdit, şantaj, iftira ve inanç istismarı gibi 34 farklı suçlama yapılıyor. Ayrıca Adnan Oktar suç örgütünün, İsrail için siyasi ve askeri casusluk yaptığı da belirtiliyor. Adnan Oktar’ın İsrail Başbakanı Netenyahu ve MOSSAD yöneticileri ile yakın ilikiler içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Örgüte yönelik operasyonlarda son durum ise, 235 şüpheliden 192'si yakalandı. 43 şüpheli aranıyor. Soruşturmada mağdur sayısı 82'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın ilk ifadesinde ne söylediği merak konusuydu. Adnan Oktar ilk ifadeinde "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi.

KEDİCİK-KÖPEKCİKLER ÇÖZÜLDÜ

'Kedicikler' olarak adlandırılan 106 kadın şüpheliden yakalanan sayısı ise 105'e ulaştı. "Kedicik" olarak soruşturma dosyasında isimleri geçen başta C.O. ve A.T. olmak üzere çok sayıda kadın şüpheli ilk sözlü mülakatlarda itirafçı oldu. İtiraflara göre; "Temiz, ahlaklı, ikna kabiliyeti ve eğitimi yüksek, zengin" erkek örgüt üyeleri, kadınları lüks mekânlarda "yüklü para kazancı, televizyona çıkma ve şöhret" gibi vaatlerle kandırdı. Örgüte kazandırdıkları para ve kadın çete üyesi sayılarına göre terfi aldı.