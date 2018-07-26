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Adnan Oktar ile grup üyeleri arasındaki iletişim koparıldı

Adnan Oktar Edirne, Oktar Babuna Tekirdağ Cezaevinde tutulurken, tutuklanan diğer örgüt üyeleri farklı farklı bölgelere gönderildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:21
Adnan Oktar ile grup üyeleri arasındaki iletişim koparıldı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 169 kişi tutuklandı. Herhangi bir madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için şüphelilerden kan örnekleri alındı. Bu arada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması talimatı verdi. Gözaltında tutulurken ayrı hücrelerde bulundurulmalarına dikkat edilen şüphelilerin, tutuklanmalarından sonra da yine farklı cezaevlerine gönderildiği ortaya çıktı. Buna göre, tutuklu Adnan Oktar Edirne, Oktar Babuna Tekirdağ’daki cezaevine sevk edildi. Erkek şüphelilerden 61’i İstanbul’daki Metris Cezaevine, kadın zanlılardan 10’u Gebze, 20’si Bandırma ve 15’i de Bakırköy Kapalı Cezaevine konuldu. Tutuklanan diğer şahıslar da beşerli ve onarlı gruplar hâlde farklı cezaevlerine yönlendirildi. Tutuklular arasında özel bir üniversitenin rektör sekreteri de yer aldığı belirtildi. Savcılık, örgütün buna benzer bazı üyeleri aracılığıyla, özellikle üniversite gençliğine ulaşma stratejisi güttüğünü değerlendirdi. Öte yandan Oktar’a ait adreslerde ele geçirilen silahlar ve cephanelik sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki sergide, 96 tabanca, 23 av tüfeği, bunlara ait çok sayıda mermi ile polis telsizi yer aldı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:21
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. adnan oktar
  5. örgüt

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