Adnan Oktar içinde 40 bin TL bulunan çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Operasyon için emniyetin düğmeye bastığını öğrenince kaçma girişiminde bulunan Adnan Oktar, Sarıyet'de polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

PARA DOLU ÇANTA

Baş kedicik D.Ü. ile kelepçelenerek gözaltına alınan Adnan Oktar'ın yanında mavi renkli bir çanta vardı.

Emniyete götürülen ikilinin yanındaki çantada 40 bin lira olduğu öğrenildi. Oktar'ın aceleyle çıktığı için az miktarda parayı yanına alabildiği öğrenildi.

TURNİKE SİSTEMİ ADI ALTINDA TECAVÜZ ÇARKI

Adnan Oktar örgütünün "Turnike" sistemi adı altında bir tecavüz çarkı kurduğu da öne sürüldü.

ÖNCE LÜKS HAYAT

Örgüte üye olan bir erkek tarafından yapıya kazandırılan kadınlar, önce bir süre lüks hayat içerisinde yaşıyor.

SONRA TECAVÜZLER

Daha sonra bloklardan oluşan lüks villalarda tutuluyor. Kadınlar buralarda defalarca tecavüze uğruyor.

Kadınlar daha sonra kendilerini turnikeden çıkaran örgüt liderlerine biat ediyor.

Bu süreçte yaşadıkları karşısında dayanamayan kadınlara ise sakinleştirici haplar veriliyor.

Turnike sisteminden sonra örgüte dahil olan kadınların karşı çıkması halinde kaş kazıtma, saç kestirme ve dayak cezası verilip yeniden turnike sistemine sokuluyor.