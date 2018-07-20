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Adnan Oktar hakkında yeni karar! Artık orada...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 ayrı suçlamayla hakkında yürütülen soruşturmada dün tutuklanan Adnan Oktar hakkında yeni bir karar verild

20 Temmuz 2018 Cuma 15:32
Adnan Oktar hakkında yeni karar! Artık orada...

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Oktar’ın Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, Edirne’ye sevk edilecek.

ÜNLÜ İSİMLERİN CEZAEVİ

Edirne F tipi cezaevinde kamuoyunun yakından bildiği isimler var. İbrahim Tatlıses saldırısının faili Abdullah Uçmak, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Edirne’de yakalanan Yunan askerleri de kalıyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:32
  1. Edirne
  2. Adnan Oktar
  3. Dava
  4. Soruşturma
  5. Tutuklama

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