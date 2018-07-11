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Adnan Oktar gözaltına alındı

Adnan Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:44
Adnan Oktar gözaltına alındı

Adnan Oktar ve yaklaşık 200 müridinin gözaltına alındığı operasyon sabaha karşı gerçekleştirildi.

Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor.

 SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:44
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • mustafamustafa1 sa önce
    Sahtekar şaklaban,ırz düşmanı soytarı nihayet tutuklandı.
  • MülayimMülayim1 sa önce
    İsrail k.peği olduğunu gizlemeyen bu şeref yoksunları için geç bile kalındı. Fazlasıyla reklamını yaptı adi herif
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