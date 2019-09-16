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Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Merhum Menderes, Başbakanlığı döneminde verdiği büyük mücadele ile Türkiye'nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür bir ülke haline gelmesi için çalışmıştır"- "Vefatlarının üzerinden geçen 58 seneye rağmen, merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletimizin safında yer almış olmalarıdır"

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:52
Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Menderes, Başbakanlığı döneminde verdiği büyük mücadele ile Türkiye'nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür bir ülke haline gelmesi için çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında; Menderes'in, ömrünü Türkiye'nin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde kendisini büyük hüzünle yad ettiğini belirtti.

Erdoğan, "Merhum Menderes, Başbakanlığı döneminde verdiği büyük mücadele ile Türkiye'nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür bir ülke haline gelmesi için çalışmıştır. 'Yeter söz milletindir' şiarıyla 10 yıl boyunca aralıksız süren bu millete hizmet yolculuğu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından elim bir sonla bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerek Yassıada Mahkemeleri sırasında gerekse 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşananların millet hafızasında derin yaralar açtığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vefatlarının üzerinden geçen 58 seneye rağmen, merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletimizin safında yer almış olmalarıdır. Merhum Menderes'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar, bizler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Yakın siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasında yer alan merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının 58'inci yıl dönümünde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, necip milletimize başsağlığı diliyorum."


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:52
  1. Adnan Menderes
  2. Fatin Rüştü Zorlu
  3. Hasan Polatkan
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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