Adnan Demirci CHP Ankara Mamak belediye başkan adayı oldu!
CHP Ankara Mamak belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP Ankara Mamak belediye başkana dayı Adnan Demirci oldu.18 Aralık 2018 Salı 19:57
CHP Ankara Mamak belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP Ankara Mamak belediye başkana dayı Adnan Demirci oldu. CHP Parti Meclisi 18 AralıkSalı 2018 tarihinde yerel seçimlerde CHP'nin belediye başkan adaylarını belirlemek için toplantı.
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