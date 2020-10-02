Adliyenin önünde böyle haykırdı! "Sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındakilere destek olmak için Ankara Adliyesi önüne gelen, aralarında HDP milletvekillerin de olduğu gruba "Vanlı bir Kürt" vatandaş çok sert tepki gösterdi.

HDP'nin Kürtler'in temsilcisi olmadığını dile getiren vatandaş, "Ben ve benim yedi sülalem Kürt'tür. Sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız. Kürt'ü kullanarak Kürt'ün üzerinde tahakküm kuramazsınız" dedi.

Bu sözleri hazmedemeyen terör destekçisi HDP'liler Kürt vatandaşın üzerine yürüyerek linç girişiminde bulundu. Araya giren polis vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı.