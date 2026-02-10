Adliyede altın vurgunu: “İhtiyacım kadar aldım” dedi, tutuklandı

Ankara Batı Adliyesi'ndeki emanet deposundaki görevli memur, kasadan 10 tam ve 5 çeyrek altın çaldı. Denetimler sırasında eksik altınlar tespit edilince başlatılan soruşturmada yakalanan memur kendini "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" diye savundu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLEMEDİ

Ankara'da Batı Adliyesi’nde adli emanet bürosu yetkilileri rutin kontrollerde 50 altının bulunduğu poşette, 10 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu tespit etti. Emanet deposundaki hırsızlığın ardından başsavcılık, harekete geçti, soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ancak altınları kimin çaldığına yönelik bir tespit yapılamadı.

KENDİSİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmanın genişletilmesiyle adli emanet depolarında görevli personellerin ifadeleri alındı. İfade veren bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını söyledi. Şüpheli altınları daha sonra yerine koymak istediğini de kaydetti. Görevli memur zimmet suçundan tutuklandı.