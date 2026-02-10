  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı! Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!' 10 Şubat 720: Ömer B. Abdülazîz'in vefatı (Emevi Halifesi) 10 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması! Dumansız Türkiye için sert yasaklar yolda! Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor İlhak için düğmeye bastılar! Katil sürüsünün yetkisi genişletildi Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı
Gündem Adliyede altın vurgunu: “İhtiyacım kadar aldım” dedi, tutuklandı
Gündem

Adliyede altın vurgunu: “İhtiyacım kadar aldım” dedi, tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adliyede altın vurgunu: "İhtiyacım kadar aldım" dedi, tutuklandı

Ankara Batı Adliyesi’nde emanet depoda görevli bir memur, kasadan 10 tam ve 5 çeyrek altın aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada suçunu itiraf ederken, “İhtiyacım kadar aldım, yerine koyacaktım” savunmasına rağmen zimmetten tutuklandı.

Ankara Batı Adliyesi'ndeki emanet deposundaki görevli memur, kasadan 10 tam ve 5 çeyrek altın çaldı. Denetimler sırasında eksik altınlar tespit edilince başlatılan soruşturmada yakalanan memur kendini "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" diye savundu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLEMEDİ

Ankara'da Batı Adliyesi’nde adli emanet bürosu yetkilileri rutin kontrollerde 50 altının bulunduğu poşette, 10 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu tespit etti. Emanet deposundaki hırsızlığın ardından başsavcılık, harekete geçti, soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ancak altınları kimin çaldığına yönelik bir tespit yapılamadı.

KENDİSİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmanın genişletilmesiyle adli emanet depolarında görevli personellerin ifadeleri alındı. İfade veren bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını söyledi. Şüpheli altınları daha sonra yerine koymak istediğini de kaydetti. Görevli memur zimmet suçundan tutuklandı.

Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!
Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

Yerel

Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar
Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar

Yerel

Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar

Kuyumcuda forkliftli hırsızlık
Kuyumcuda forkliftli hırsızlık

Gündem

Kuyumcuda forkliftli hırsızlık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23