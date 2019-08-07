0553 313 94 23

Adliye şoförü evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan 42 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
Adliye şoförü evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan 42 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan Diyar Demirtuğ’un (42) sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine merak eden mesai arkadaşları, evine gidip kapıyı çaldı. Şahıs kapıyı açmayınca polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Şahsın yerde yattığını gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Demirtuğ’un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten olay Bodrum paylaşımı: En az 20 yıl hapsedilmeli
    1. Melih Gökçek'ten olay Bodrum..
    2. Eskişehir'de Kurban Bayramı namazı..
    3. Ravza Kavakçı, yeniakit.com.tr’ye..
    4. Şırnak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var
    5. Bursa’da yanan 3 apartman havadan..
    6. Milan'dan savunmaya takviye
    7. Serinlemek için girdiği barajda can..
    8. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    9. Sparta Prag-Trabzonspor maçına doğru
    10. Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza..
    11. TOKİ Silivri Alipaşa ödemeleri ne..
    12. CHP'li vekile partisinden şok! Bakın..
    13. Yemen'deki savaş bir yılda 335..
    14. Elazığ kurban bayramı namaz saati
    15. Turistlerden çaldıkları eşyayı..
    16. GÜNCELLEME - İzmir'de 2 aile arasında..
    17. "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak..
    18. Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    19. Erzurum Kurban bayramı namazı saati..
    20. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz