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Adliye çalışanları haklarında iyileştirme bekliyor

Türk Büro-Sen Eskişehir Şube Başkanı Alp Arslan, Yargı Reformu yasa tasarısında adliye çalışanlarının haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirterek, "Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez.

03 Eylül 2019 Salı 11:11
Adliye çalışanları haklarında iyileştirme bekliyor

Türk Büro-Sen Eskişehir Şube Başkanı Alp Arslan, Yargı Reformu yasa tasarısında adliye çalışanlarının haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirterek, "Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tutabilecek tek unsur adalettir" dedi.



ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI GÖZARDI EDİLİYOR


Adalet çalışanlarının sorunlarının göz ardı edildiğini iddia eden Arslan, yaptığı açıklamada, "Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, hâkim ve savcılar ile birlikte adalet hizmetinin temel taşları olan yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, teknik personel ve diğer tüm adalet çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar" şeklinde konuştu.



YARGI REFORMU YASA TASARISI ADLİYE ÇALIŞANLARININ HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPMALIDIR


Yargı Reformu yasa tasarısında adliye çalışanları haklarında iyileştirme yapmasını isteyen Arslan, "Son dönemde ortaya atılan ve yakın bir dönemde de TBMM de ele alınacak olan tasarıda adalet çalışanları bir bütün olarak yok sayılmış, çalışanların fikri alınmadan hazırlanan bu tasarıda çalışanlar için herhangi bir iyileştirme olmadığı gibi çalışanların önündeki tek yükselme hakkına da ket vurulmaktadır. Türk Büro-Sen gündemdeki yasa tasarısı için gerekli tüm girişimleri sürdürmekte ve bu olumsuzluğun tasarıdan çıkarılması için elinden gelen gayreti göstermektedir" diye konuştu.



BİR PAKET DE ADALET PERSONELİ İÇİN ÇIKARILMALI


Arslan, açıklamasını şöyle tamamladı;


"Adalet çalışanlarının görevde yükselme sınavında mülakatın kaldırılması, 3600 ek göstergeden adliye çalışanlarının da yararlandırılması, yardımcı hizmetlilerin genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi, ücret adaletsizliği, mesailerin tam ve zamanında ödenmesi, yolluk ücretlerinin artırılması, can güvenliğinin sağlanması gibi birçok sorunu çözüm beklemektedir. Bugüne kadar çıkartılan yargı paketlerinde adalet çalışanları için bir iyileştirme yapılmaması on binlerce çalışanı üzmüş ve Adalet Bakanlığına küstürmüştür. Adalet çalışanları, kendileri için de bir yargı paketi çıkartılmasını beklemektedir. Bu istek ve düşüncelerle yeni adli yılın tüm Adalet Çalışanları başta olmak üzere, tüm üyelerimize, yargı camiasına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diler, Türk Büro-Sen olarak tüm çalışanların işlerinde kolaylıklar dileriz."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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