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Adli Yıl Töreni’ne katılmayan barolara sert tepki: Kararları ideolojik

Baroların, 2 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmama yönünde aldığı kararları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Av. Fatih Maden, “Baroların aldığı kararlar hiç kimseyi bağlamaz.” diye konuştu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:24
Adli Yıl Töreni’ne katılmayan barolara sert tepki: Kararları ideolojik

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmesini bahane ederek 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayacağını bildiren baroların aldığı kararları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Hukukçular Derneği Ankara Temsilcisi Avukat Fatih Maden, “Baro kararları, meslek mensuplarının bir yere gelmesini, gitmesini engelleyecek nitelikteki kararlar değildir. Baro kararlarının hukuken böyle bir bağlayıcılığı yoktur. Barolar sadece ideolojik ve siyasi bir tavır olarak bu kararları almıştır.” dedi.

“Bir insan hukukçu kimliğinden taviz verecekse her yerde taviz verir!”

Bir avukat olarak, baroların almış olduğu bu kararı doğru bulmuyorum.” diyen Av. Maden sözlerine şöyle devam etti: “Burada adli yıl açılış töreninin yapıldığı yerin Barolar Birliği, Yargıtay veya Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi olmasının bir önemi yoktur. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı devletin başıdır, Cumhurbaşkanı’nın başkomutan sıfatı vardır ve yürütmenin de başıdır. Bu nedenlerle törenin orada yapılmasının ne gibi bir sıkıntısı olabilir, bunu anlamış değilim. Baroların bu karardan çıkarlarının ve tavırlarının ideolojik olduğunu düşünüyorum. Bir insan hukukçu kimliğinden taviz verecekse sadece binalarda değil, her yerde taviz verir. Bu sebeple duruş olarak öncelikle hukukçu duruş sergilenmelidir ve bu duruşun binalarla alakası yoktur. Bir hukukçu, Cumhurbaşkanlığı’nda da hukukçu kimliğini koruyabilir.

“Bu kararı alanlar önce 28 Şubat’ı tartmalıdır!”

Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayacağını açıklayan Yargıtay üyelerinin verdiği kararın bireysel olduğunu belirten Maden, baroların aldığı karar için şu ifadeleri kullandı: “28 Şubat sürecinde de bir kısım yargı mensubu askeriyede brifingler aldılar ve hiçbiri hukukçu kimliğinin zedelendiğini düşünmediler. Bu kararı alan hukukçu kimliğine sahip insanların önce o süreçleri sorgulayıp, vicdanlarında ve adalet terazisinde tartarak karar alması ve ona göre çıkış yapması gerekir. Ne var ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, devletin en nitelikli organı olan yürütmeyi temsil eder. Burada tören yapılmasında hiçbir yanlışlık bulunmamaktadır.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:24
  1. Ankara
  2. Adli Yıl Açılış Töreni
  3. Yargıtay
  4. Hukukçular Derneği

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