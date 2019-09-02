Adli yıl açılış töreni düzenlendi 2019-2020 Adli Yıl açılış programı Adıyaman Adalet Sarayında gerçekleştirildi.

2019-2020 Adli Yıl açılış programı Adıyaman Adalet Sarayında gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, savcılar, hakimler, avukatlar, kurum müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda kişi törene katıldı.

Törende konuşan Adıyaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ile Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, 2019-2020 Adli yıl açılışının hayırlara vesile olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından törene katılan davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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