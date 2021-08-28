Adli tıp eliyle derin tezgâh

Yavuz Selim İstanbul

Hukuk yolları tükenen 28 Şubat darbecilerinin tahliye için son çare olarak tutunduğu Adli Tıp Kurumu’na mercek tutulması isteniyor. Adlı Tıp’ın yakın dönemde verdiği tartışmalı raporları birçok eli kanlı zalimin toplum içine karışmasını sağladığı kaydediliyor.

PKK’lıları tahliyesi 28 Şubatçı’ya umut

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bir hafta bile geçirmeden tahliye gündemi oluşturan cuntacılardan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri’nin Adli Tıp süreci başlatılırken, diğer 11 ismin başvurusunun da işleme alınacağı belirtiliyor. Darbecilerin “cezaevinde kalamaz” raporu için kapısını aşındırdığı Adli Tıp Kurumu, geçmişte verdiği tartışmalı raporlarla dikkat çekiyor. Cezaevindeki hasta mahkumların tahliyesinde ana merci olan Adli Tıp Kurumu’nun yakın dönemde eli kanlı militanlardan; Aysel Doğan, Salih Tuğrul, Mecit Gümüş, Erdinç Tulay, Hasan Kaçar, Taylan Çintay, Hediye Aksoy, Abdülsamet Çelik, Elfo Ürper, Mete Diş, Metin Duran’ın raporla tahliye edilmesini sağladığı bildirildi. İşte o isimlerin tahliye süreci:

O girdi, adli tıp saldı

l Güvenlik güçlerine kurşun sıktığı operasyonda ele geçirilen PKK’lı Mürşit Aslan’ın Adli Tıp raporuyla serbest bırakılmasının ardından tekrar PKK faaliyetlerine devam ettiği, bunun üzerine bir kez daha tutuklandığı ve ikinci kez Adli Tıp yoluyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

l Adli Tıp’ın, cezaevindeki eli kanlı terörist Ergin Aktaş’ı tahliye ettirebilmek için 5 defa “cezaevinde kalamaz” raporu hazırladığı kaydedildi.

l PKK terör örgütüne mensup olduğu için tutuklanan Metin Duran, sadece 6 ay tutuklu kaldıktan sonra Adli Tıp’ın alelacele hazırladığı raporla serbest bırakıldı.

İşlemediği suç kalmadı

l “Örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüt adına tehditte bulunmak” suçlamalarıyla zindanda tutulan Erdinç Tulay’ın kanser gerekçesiyle infazı ertelendi.

l PKK’nın Rusya temsilcisi Mecit Gümüş, Adli Tıp’ın “akciğer kanseri, tahliye edilsin” raporuyla dışarı salındı.

l PKK’nın saldırılarında yer alan Salih Tuğrul, Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” demesiyle tahliye edildi.

l KCK kapsamında tutuklanan Aysel Doğan, yumurtalık kanseri iddiasıyla yine Adli Tıp raporuyla serbest kaldı.

“Sakıncalı” raporlar

l PKK’nın asker-sivil demeden gerçekleştirdiği terör eylemlerine katılan ve yakayı ele veren Hasan Kaçar, müebbet hapis cezası almasına rağmen Adli Tıp’tan gelen “Cezaevinde tek başına kalamaz, tedavisi yapılamaz” raporuyla topluma karışma fırsatı buldu.

l Müebbet cezalısı Taylan Çintay, Adli Tıp’ın “cezaevinde kalması sakıncalı” raporunun ardından tahliye edildi.

l PKK’lı Hediye Aksoy, göğüs kanseri iddiasıyla serbest bırakıldı.

l PKK yöneticiliği yapan üst düzey terörist Abdülsamet Çelik ile ilgili “ilik kanseri” teşhisi konulur konulmaz Adli Tıp yoluyla tahliyesine hükmedildi.

l Batman’da bombalı saldırı hazırlığındaki oğlu Mehmet Salih Ürün’e beline bağladığı patlayıcı ve saçına sakladığı fünyeyi götürürken yakalanan annesi Elfo Ürper, 79 yaşında olması ve sağlık sorunları gerekçesiyle Adli Tıp kararıyla tahliye edildi.

l Terör örgütü DHKP-C’nin kanlı eylemlerinde yer aldığı için yargılanan Mete Diş, Adli Tıp’ın raporunu beklemeksizin “tıp fakültesi raporu” yeterli görülerek infazı ertelendi.

5 yılda 832 rapor

2013-2017 yılları arasında çoğunluğu PKK ve DHKP-C gibi sol tandanslı azılı terör örgütlerine mensup 832 hükümlüye “cezası ertelenmeli” raporu verdiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre Adli Tıp’ın 2013 senesinde 162, 2014’te 130, 2015’te 282, 2016’da 224, 2017’de 34 mahkumun hastalık iddiasıyla tahliyesine yol açtığı tespit edildi.

