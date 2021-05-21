Adli tatilin yaklaşması üzerine vatandaşlar adli tatile ilişkin aramalarını genişletti. Adli tatilin ne demek olduğunu ve ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Adli tatil süresince adliyelerde görev alacak olan nöbetçi mahkemeler sadece acil nitelik taşıyan davaları görebilecek. Peki, adli tatil nedir? Adli tatil başladı mı 2021?

Adli tatil nedir?

Adli tatil, yargı çalışanlarının toplu izne çıkması anlamına gelmektedir. Her yıl aynı tarihler arasında adli tatile çıkılmaktadır.

Adli tatil başladı mı 2021?

Adli tatil 20 Temmuz tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihine kadar devam etmektedir. Adli tatil, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda da geçmektedir. Adli tatil süresi başlıklı 102. maddeye göre düzenlenir.