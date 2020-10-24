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Aktüel Adıyaman'ın tarihi yerlerini duvarlara resmederek kente güzellik katıyor
Aktüel

Adıyaman'ın tarihi yerlerini duvarlara resmederek kente güzellik katıyor

Resim öğretmeni Ziyaettin Dokumacı, gönüllü olarak başlattığı çalışma kapsamında, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı ile yaklaşık 1800 yıllık geçmişe sahip olan Cendere Köprüsü gibi tarihi ve turistik zenginliklerin resimleriyle kentteki köprü ayakları ve trafoları süslüyor - Dokumacı: - "Memleketime bir nebze de olsa katkı sağlamak adına böyle bir çalışma yapıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:05:21 -
Adıyaman'ın tarihi yerlerini duvarlara resmederek kente güzellik katıyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaşayan resim öğretmeni Ziyaettin Dokumacı, gönüllü olarak başlattığı çalışmayla kentteki boş duvarlara UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı ve yaklaşık 1800 yıllık geçmişe sahip olan Cendere Köprüsü gibi tarihi ve turistik zenginlikleri resmediyor.

Yaşadığı şehrin güzelleşmesine katkı sağlamak ve kente gelen turistlerin dikkatini çekmek isteyen Dokumacı, çalışma başlatmaya karar verdi. Dokumacı, bu kapsamda, uygun yerlerdeki köprü ayağı, trafo duvarı gibi yerleri resimleriyle süslemek için Adıyaman Belediyesi yetkilileriyle irtibata geçti. Projeyi beğenerek katkı verme kararı alan belediye yetkilileri, Dokumacı'ya gerekli malzemeleri temin edip, yanına da yardımcı olması amacıyla bir personel tahsis etti. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Dokumacı, Adıyaman Kalesi'nin çevresindeki merdivenleri renklendirdi.

Çeşitli resimlerle duvarları süsleyen Dokumacı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı ile yaklaşık 1800 yıllık geçmişe sahip olan Cendere Köprüsü gibi kentin en önemli tarihi ve turistik zenginliklerini de uygun bulduğu yerlere resmetti.

Çalışmalarını sürdüren Dokumacı, AA muhabirine, yaşadığı şehri tanıtmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Kentin çok sayıda tarihi zenginliği bulunduğunu anlatan Dokumacı, "Bu değerlerin kent içinde de görünür olmasını istedim. Boş zamanlarımı değerlendirerek boş duvarlara resimler yapıyorum. Memleketime bir nebze de olsa katkı sağlamak adına böyle bir çalışma yapıyorum." dedi.

Adıyaman Belediyesinin de çalışmasına katkı vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Dokumacı, "Bana hem malzeme hem de yardımcı olması için bir personel verdiler. Çok duyarlı davrandılar. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dokumacı, resim yaptığı bölgeden geçenlerin dikkati çekmeyi başardığını dile getirerek "Bir yandan kenti güzelleştirirken bir yandan da kültür varlıklarını tanıtmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

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