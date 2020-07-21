Adıyaman'ın LGS sınavı birincisinin sırrı "bol bol konu tekrarı yapmak"

ADIYAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Adıyamanlı Kerem Karataş, başarıyı bol bol konu tekrarı yaparak elde ettiğini belirtti.

Türkiye Petrolleri Ortaokul öğrencisi Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 8'inci sınıfı bitirdiğini ve LGS'de 500 tam puan aldığını söyledi.

Başarısını öğretmenleri ve ailesine borçlu olduğunu dile getiren Karataş, "Bol bol konu tekrarı yaptım, bol soru çözdüm. Kendime de zaman ayırdım. Sosyal etkinlikler yapıyordum. Ders çalışmamı verimli hale getirmeye çalıştım." dedi.

Sınava girerken biraz heyecanlandığını ifade eden Karataş, şöyle devam etti:

"Soruları görünce pek panik yapmadım. Sınavdan çıkınca da çevreme soruları çözdüğümü söyledim. Sonuç böyle geldi ve çalışmalarımın sonuç verdiğini söyleyebilirim. Evde ders çalışıyordum, zaman zaman dışarı çıkıp gezip film izlediğim de oluyordu. Ailemin manevi desteği oldu, onlar başaramasam da bir şey olmaz, 'sen yaparsın' diye hep destekledi. Benim de öz güvenim oldu ve sınavda başarılı oldum."

Karataş, Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Anne Esennur Karataş ise oğlunun okulunda öğretmen olduğunu belirterek "Çocuğum ile 5'inci sınıftan beri sistemli bir çalışma yürüttük. Çalışmalarımızı eksiksiz tamamladık. Bu süreçte diğer öğretmenlerin de desteği oldu. Çocuğum özverili çalıştı. Eksik gördüğü konuları üzerine gidip tekrar çalıştı. Lise olarak da İstanbul Galatasaray ve Kabataş Erkek Lisesi'ni düşünüyoruz. Allah hangisi nasip ederse o olur." ifadelerini kullandı.

Baba İrfan Karataş ise oğlu Kerem'in sınavdan tam puan almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.