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Aktüel

Adıyaman'ın karantinadaki Gölbaşı ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonları açılmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:05:54 -
Adıyaman'ın karantinadaki Gölbaşı ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonları açılmadı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina nedeniyle berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının açılışına izin verilmedi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, yaptığı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ilçede devam eden karantina süreci nedeniyle valilik ve kaymakamlık kararları gereğince açılmalarına izin verilmediğini söyledi.

Kocaman, karantina sonrası bu iş yerlerinin belirlenen kurallar dahilinde açılabileceğini ifade etti.

Gölbaşı ilçe merkezi, 6 Mayıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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