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Medya Adıyaman’dan Akit’e vefa ziyareti
Medya

Adıyaman’dan Akit’e vefa ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-05-17 10:17:00 -
Adıyaman’dan Akit’e vefa ziyareti

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangının felaketinin üzerinden iki haftayı aşkın bir süre geçerken, destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

HABER MERKEZİ

Dün AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

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