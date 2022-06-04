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Gündem Adıyaman'dan acı haber
Gündem

Adıyaman'dan acı haber

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu. Cesetler, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 17:36:00 -
Adıyaman'dan acı haber

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 kişi, serinlemek için Erikdere köyünde Atatürk Baraj Göleti'ne girdi.

Suda çırpınan iki kişiyi kurtaramayan arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, suda yaptıkları aramada, Abdulbaki Rahmani (45) ve henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedini çıkardı.

Cesetler, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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