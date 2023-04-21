Adıyaman'daki tepkiler kimyanı mı bozdu bay Kemal? Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar Diyanet açıklaması!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarının neredeyse tamamının ortak vaadi olan "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız" sözüne ilişkin akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin seçim beyannamesinde, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İnanç İşleri Başkanlığı'nı kuracağız" sözü yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması, yerine de 'İnanç İşleri Başkanlığı' kurulması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Camisi'nin açılış töreninde Millet İttifakı'Nı eleştirdi.
Erdoğan, "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış" ifadelerini kullandı.
Adıyaman'da vatandaşların tepkisi sebebi ile kimyası bozulan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan' ittifak ortaklarına meydan okuyarak cevap verdi.
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Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez.