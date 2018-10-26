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Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere saldırdı.

26 Ekim 2018 Cuma 22:09
Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda, Hafari Eroğlu idaresindeki 02 HT 136 plakalı otomobil ile Mehmet Emin Karakeçili'nin kullandığı 54 PP 433 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Emin Karakeçili idaresindeki otomobil, önünde seyir halindeki Rıfat Koyuncu yönetimindeki 02 AR 500 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler Eroğlu, Karakeçili ve Koyuncu ile araçtaki Nazım Fırat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:09
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