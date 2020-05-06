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Aktüel

Adıyaman’da ‘zimem’ geleneği

Adıyaman’da Osmanlı’nın ’zimem’ geleneği hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:57:57 -
Adıyaman’da ‘zimem’ geleneği

Adıyaman’da Osmanlı’nın ’zimem’ geleneği hayata geçirildi.


Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, önceki gün hayırsever iş adamı tarafından gerçekleştirilen ‘zimem’ geleneğine katkı sundu.


Bahçecik Mahallesi, TOKİ konutlarında faaliyette bulunan bakkal ve fırıncı esnafının veresiye defterini satın alarak, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.


AESOB Başkanı Ziya Duranay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir mahalleyi en iyi esnaf tanır. Bakkal esnafımıza, fırıncı esnafımıza soruyoruz ve hayırsever işadamlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine, onları incitmeden, en adaletli şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Osmanlı geleneği olan ‘zimen’ geleneğine katkı sağlayan Abuzer Aslantürk’e teşekkür ediyorum. Veren elin erdemi ve alan elin hayır duasıyla hayırsever iş adamlarımızın destekleri bundan sonra da devam eder inşallah” diye konuştu.

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