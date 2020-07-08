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Aktüel

Adıyaman'da yangında yaralanan kardeşlerden biri öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:35:47 -
Adıyaman'da yangında yaralanan kardeşlerden biri öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kardeşlerden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçecik Mahallesi'nde Mustafa Aldak'a ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle çıkan yangında yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 5 yaşındaki Fatma Yaren Aldak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangından etkilenen diğer kardeş Ahmet Aldak, (2) tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Hayatını kaybeden Fatma Yaren Aldak'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Dün Adıyaman'da bir evde çıkan yangında iki kardeş yaralanmıştı.

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