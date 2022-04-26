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Gündem Adıyaman'da yabancı uyruklu grup ile Kahtalı grup arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Adıyaman'da yabancı uyruklu grup ile Kahtalı grup arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yabancı uyruklu bir grup ile bölge sakinleri arasında kavga çıktı. Meydana gelen olayda 27 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:20:00 -
Adıyaman'da yabancı uyruklu grup ile Kahtalı grup arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yabancı uyruklu grup ve Kahtalı bir grup vatandaş arasında çıkan kavgada 3'ü ağır, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kavgada Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi İbni Mirza Parkı önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir grup şahıs ile Kahtalı bir grup şahıs arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yabancı uyruklu şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İkinci kavga olayı ise Kahta ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklar arasında yaşanılan kavgaya kısa süre içerisinde aileleri de dahil oldu. Bıçaklı ve sopalı kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı hastanede güvenlik önlemi aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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