Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Dandırmaz köyünde bulunan iki şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri jandarma ekipleri ile birlikte G.O. isimli şahsın evine ve bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo 150 gram toz esrar maddesi ve 22 kök hint keneviri ele geçirildi.

Aynı köyde H.O. isimli şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramada 2 kilo 160 gram esrar maddesi, 70 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.