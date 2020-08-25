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Aktüel Adıyaman'da toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Aktüel

Adıyaman'da toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal: - "Şu an bize söylenen debinin düşüklüğünden dolayı oksijen yetersizliği. Detaylı incelemeler, oluşturulan raporlardan sonra belli olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:15:59 -
Adıyaman'da toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünde bulunan sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı harekete geçti.

Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Mutlu Köksal, gazetecilere, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

"Görünen o ki suyun debisinin düşüklüğünden kaynaklı oksijen yetersizliği var. Belediyenin çevre mühendisleri de gelip inceleme yaptı." diyen Köksal, şöyle devam etti:

"Bize verilen bilgiye göre ilk aşamada oksijen yetersizliği gibi görünüyor. Daha sonra detaylı inceleme yapacağız. Daha başka bir şey mi, çevresel atıklar mı ona bakacağız ama şu an bize söylenen debinin düşüklüğünden dolayı oksijen yetersizliği. Detaylı incelemeler, oluşturulan raporlardan sonra belli olacaktır. "

Gölbaşı Belediyesi de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleşen balık ölümleriyle ilgili yapılan nitel gözlem ve incelemelerde, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda lanse edildiği gibi tıbbi atık veya kanalizasyon deşarj suyu ile oluşan bir bulguya rastlanılmamıştır. Ayrıca bahse konu çayda tıbbi atık olması veya dökülmesi mümkün değildir. Çevre mühendislerimiz tarafından yapılan detaylı incelemelerimizde, çay suyu debisinin düşmesi, çiftçilerin çaydan yoğun olarak su çekmesi gibi etkenler balık ölümlerini gerçekleştirmiştir."

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